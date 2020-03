Beef mit den Harrisons Oliver Pocher erhält im Influencer-Streit Hilfe von Sophia Thomalla

Mit seinen kritischen wie unterhaltsamen Videos über deutsche Influencer sorgt Komiker Oliver Pocher (42, "Vollidiot") nicht nur für Lacher. Manch eine Instagram-Größe fühlt sich vom Komiker zu sehr auf den Social-Media-Schlips getreten. In seinem neuesten Video berichtet Pocher davon, wie er derzeit in Clinch mit Dominic und Sarah Harrison geraten ist. Die hätten sich nun persönlich bei ihm beschwert, verrät er unter anderem in dem Clip.