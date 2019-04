Bedrückende Stimmung in Dortmund Das sagen die Schauspieler zum "Tatort: Inferno"

Jörg Hartmann ist Kommissar Peter Faber

"So viele Tage in einem Krankenhaus zu arbeiten, bei laufendem Betrieb, hat mich sehr berührt. Zumindest peripher wird man mit Schicksalen konfrontiert, man sieht, was das Personal in der Klinik alles leistet. Dieses Krankenhaus ist ein ganz eigener Kosmos, in den die Ermittler in ,Inferno' eintauchen, und der die Atmosphäre des Films entscheidend prägt."