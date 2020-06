Moderator Jochen Schropp (41) hat anlässlich des Christopher-Street-Day das erste Pärchenfoto mit seinem Lebensgefährten auf Instagram gepostet. Das Bild zeigt die beiden Männer in einem intimen Moment, in dem Schropps Freund liebevoll seinen Kopf in der Hand hält und sich zu ihm vorbeugt. Zu dem Post schrieb der Moderator "Happy Pride, Everbody!" und bedankte sich bei seinem Partner für dessen "bedingungslose Liebe".