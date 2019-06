"Wir müssen die Zukunft unseres Hauses sichern und haben uns deshalb entschieden, unsere Kosten- und Betriebsstrukturen durch eine Insolvenz in Eigenverwaltung neu auszurichten", so Unternehmenssprecher Stephan Heller. Heißt: Filialen werden geschlossen, einige der 200 Mitarbeiter entlassen. Aber: "In München ist – soweit mir bekannt – keine Schließung geplant", so Heller. Bei einer "Sanierung in Eigenverwaltung" – wie es heißt, bleibt die bisherige Geschäftsführung im Amt.