Was passiert eigentlich am 15. August, also an Mariä Himmelfahrt genau? Warum gibt es diesen Feiertag? Heuer ist er ganz besonders: Abstand halten, Mundschutz tragen: Katholiken in Bayern müssen sich auch an ihrem traditionsreichen Feiertag Mariä Himmelfahrt an die Corona-Regeln halten.