Tagsüber wurden bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein fleißig Bälle eingelocht - und am Ostersonntag natürlich Ostereier versteckt und gesucht. Wie immer für den guten Zweck: der Erlös der viertägigen Veranstaltung kam der "Andrea & Falk Charity Foundation" der Gastgeber zugute. Franz Beckenbauer bekam einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro für seine 1982 gegründete "Franz Beckenbauer Stiftung", mit der er Menschen mit Behinderung, Kranke und unverschuldet in Not Geratene unterstützt. Bei der großen Charity Gala am Samstag kamen insgesamt 51.000 Euro zusammen.