Das öffentliche Bieterverfahren wird fast ein Jahr später, im November 2019, eröffnet. Bewerbungsschluss ist Anfang Februar 2020, fürs Erste. Die kooperative, nicht-kommerziell organisierte Beteiligungsgesellschaft Mietshäuser Syndikat hatte geklagt, weil sie als GmbH nicht zum Wettbewerb zugelassen war. Das Syndikat bekam recht, die Angebotsfrist wurde bis zum 24. April 2020 verschoben.

Grundstückswert liegt bei 219.000 Euro: Wer kann sich das leisten?

Ob bald gebaut werden kann, ist fraglich. Das Grundstück ist verhältnismäßig klein und deshalb sicherlich auch für Genossenschaften schwer zu finanzieren – die Stadt hat eine Wohnfläche von etwa 490 Quadratmetern inklusive Balkonen und Dachterrassen errechnet.

Die Bewerber dürfen sich aber entscheiden, ob sie das Grundstück kaufen oder 80 Jahre lang im Erbbaurecht nutzen wollen. Den Wert legt die Stadt mit 300 Euro pro Quadratmeter je Geschossfläche an. Bei den anberaumten 730 Quadratmetern käme man auf einen Grundstückswert von 219.000 Euro.

Darüber hinaus hat eine Untersuchung ergeben, dass der Boden belastet ist. Bevor gebaut werden kann, müssten diese Altlasten entfernt werden. Einen Teil der Kosten wird die Gesellschaft für Stadterneuerung aus ihrem Treuhandvermögen tragen – wie viel, wird im Kaufvertrag ausgehandelt.

Ist das Gelände sauber, müssen die neuen Eigentümer oder Pächter zahlreiche weitere Richtlinien beachten. So soll es in dem Neubau Platz für Werkstatträume zur gemeinsamen Nutzung geben. Eine attraktive Grünfläche soll im Außenbereich vorhanden sein, Fahrradstellplätze, Durchgangswege sowie Platz für Mülltonnen müssen eingepreist werden. Autos könnten – kostenpflichtig – Platz in der Tiefgarage an der Preysingstraße finden.

Reges Interesse an Fläche in Haidhausen: "Nur als Liebhaber-Projekt"

Und dann wären da noch die Kosten für die Baustelle selbst. Die sind vermutlich nicht unerheblich, zumal direkt vor der Metzgerstraße 5a die Tram vorbeifährt. Allein das Abstellen eines Containers auf dem Trottoir kostet pro Woche ab 69 Euro aufwärts – zuzüglich den Kosten für Straßensperren, Baustelleneinrichtung und Beschilderung.

Einige Baugenossenschaften hat das alles abgeschreckt. Eine sagt, dass sie sich intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt, sich schlussendlich aber dagegen entschieden habe. Da das Bauvorhaben "nur als Liebhaber-Objekt" denkbar sei. Die Genossenschaft hat errechnet, dass für das Grundstück eine Querfinanzierung im fünfstelligen Bereich nötig wäre – wohlgemerkt pro Jahr.

Dass das Grundstück nicht den Besitzer wechseln wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Alteingesessene Zusammenschlüsse wie der Bauverein Haidhausen haben sich beworben. Ebenso die Mietshäuser Syndikat Initiative "El Caracol", die vor einigen Jahren bereits in Thalkirchen ein selbstverwaltetes Mehrgenerationenhaus errichten wollte.

Die GWG, die die Bewerbungen prüft, berichtet von einem regen Interesse an der Fläche. Für die Metzgerstraße hätten sich sogar Menschen neu zu Genossenschaften zusammengetan. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, darüber entscheidet ein Punktesystem. Das Konzept mit der höchsten Punktzahl darf eine der wenigen verbliebenen Haidhausener Baulücken schließen.

