Hohe Versiegelung steigert Überschwemmungsgefahr

Ein Problem, das möglicherweise nicht viele Münchner auf dem Schirm haben, ist die Gefahr einer möglichen Überschwemmung: "Je mehr Flächen bebaut sind, desto weniger Wasser kann im Boden versickern und desto mehr fließt oberflächlich ab", sagt VdS-Studienleiter Artur Kubik. Die Kanalnetze sind für extreme Niederschläge nicht ausgelegt. Deshalb kommt es nach Starkregen oft zu lokalen Überflutungen und Stauwasser – mit teils hohen Sachschäden. "Dieses Risiko besteht in allen dicht bebauten Gebieten, auch in den entsprechenden Flächen der weniger stark versiegelten Städte", so Kubik. (AZ-Kommentar: Abriss-Wahn in München - Die Stadt verliert ihr Gesicht)