Beauty-Tricks Augenringe: Was wirklich gegen die fiesen Schatten hilft

Kurzum: Alles was in der Haut an Prozessen abläuft, zeichnet sich quasi als erstes in der Augenregion ab. Wer seinen Körper also durch zu wenig Schlaf, Alkohol, Nikotin oder eine ungesunde Ernährung strapaziert, bekommt die kleinen Sünden in Form von dunklen Augenringen quittiert. Neben einer gesunden Lebensweise können einige Hausmittel Abhilfe verschaffen.