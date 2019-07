Wer auf Nummer sichergehen will, überlässt die Formgebung einem Profi oder greift zu einer Schablone (in ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich). Ansonsten gilt die klassische Faustregel: Vom inneren Augenwinkel gemessen steigen zwei Drittel der Braue an, das hintere Drittel fällt nach außen ab. Das Ende der Augenbraue sollte dabei in etwa einen 45 Grad Winkel mit dem Auge bilden.