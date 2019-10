Wie glaubwürdig ist die Kohl-Geliebte? Stimmt ihre Geschichte?

Was bleibt, ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Nur ein einziges offizielles Foto gibt es von Kohl und Herbold. Weitere Erinnerungen in einer Kiste, so erzählt sie, seien bei ihrem Umzug von Frankfurt nach Berlin, wo sie heute als Immobilienmanagerin arbeitet, verlorengegangen. Der "Bunten", die sie ihren Schilderungen nach 2016 mit der Beziehung konfrontierte und in der sie daraufhin das Verhältnis öffentlich machte, habe sie eine eidesstattliche Erklärung gegeben.