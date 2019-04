München – In einem Missbrauchsfall bei der Polizei weiten sich die Ermittlungen aus. Ein Polizist aus dem Münchner Umland sitzt wegen des Verdachts von zunächst zwei Sexualstraftaten seit knapp zwei Wochen in Untersuchungshaft. "Es haben sich inzwischen mehr Verdachtsmomente ergeben, und die prüfen wir gerade mit der Staatsanwaltschaft München II", sagte ein Sprecher vom Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag. "Wir haben mehrere mutmaßliche Opfer identifizieren können, aber wir haben noch nicht mit allen gesprochen." Zu einem Bericht in der "Süddeutschen Zeitung", nach dem der Mann knapp 20 Jahre bei der Starnberger Polizei beschäftigt und längere Zeit auch als Jugendwart bei der Feuerwehr tätig war, äußerte sich der Sprecher nicht.