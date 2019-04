Am 30. April trieb sich der 24-Jährige laut einer Mitteilung des Münchner Amtsgerichts gegen 20.15 Uhr vor einer Gaststätte am Johannisplatz herum, wo er im Alkoholrausch mehrere Gäste belästigt hatte. Irgendwann erteilte ihm ein hinzugerufener Polizist schließlich ein Platzverbot, woran sich der Unruhestifter allerdings nicht halten wollte. Um endgültig für Ruhe zu sorgen, sollte der 24-Jährige in Gewahrsam genommen werden, doch auch dagegen wehrte er sich nach Kräften. Im Polizeiauto angekommen, versuchte er einen Beamten anzuspucken und ihm in die Hand zu beißen.