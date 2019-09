Beamter postet Waffenfoto auf Instagram

Der Polizist, der das Foto verbreitet hat, sei "ein unbeschriebenes Blatt", so der Sprecher. Allerdings räumt er ein, dass das Foto mehr als unglücklich ist. Warum die Beamten so posierten, das Bild dann posteten und in Umlauf brachten, werde derzeit intern ermittelt. Der Beamte selber konnte dazu noch nicht befragt werden, "er befindet sich im Urlaub".