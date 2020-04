München - Am Mittwoch wollte ein Mann (52) gegen 19 Uhr den Mittleren Ring an der Landshuter Alle/Ecke Schlörstraße überqueren. Da es an dieser Stelle keinen Fußgängerüberweg gibt, lief er der Polizei zufolge verbotenerweise über die Straße. Eine Fahrradstreife beobachtete den 52-Jährigen bei seinem verkehrswidrigen Verhalten.