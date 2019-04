Nürnberg - Mit vorgehaltener Dienstwaffe haben sich zwei Polizisten in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs gegen den Angriff einer Frau mit einer Heroinspritze gewehrt. Daraufhin habe die 19-Jährige den Inhalt in das Gesicht von einem der Beamten gespritzt, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Sie warf zudem die Spritze auf dessen Kollegin.