Als zwei Beamte die Polizeiwache verließen und in ihrem Dienstwagen saßen, griffen der 17-jährige Flaschenwerfer und ein 22-jähriger Gautinger die Polizisten an. Der Ältere warf eine Bierflasche in Richtung des Polizeiautos. Die zwei Polizisten riefen Kollegen aus der Dienststelle zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie die jungen Männer überwältigen. Dabei trat und spuckte der 22-Jährige um sich. Sowohl Polizisten als auch die beiden jungen Männer wurden verletzt.