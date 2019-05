Au - Kurioser Vorfall in der Au: Ein Hausmeister, der im Pestalozzi-Gymnasium in der Eduard-Schmid-Straße wohnt, wird mitten in der Nacht durch ungewöhnliche Geräusche geweckt. Weil um drei Uhr morgens in der Schule normalerweise noch nichts los ist, denkt er natürlich sofort an einen Einbrecher, der durch die Gänge schleicht. Der Hausmeister informiert die Polizei.