"Beale Street" und "Green Book" Nebendarsteller-Oscar: Regina King und Mahershala Ali triumphieren

Als "Bester Nebendarsteller" waren Mahershala Ali (45, "Green Book - Eine besondere Freundschaft"), Adam Driver (35, "BlacKkKlansman"), Richard E. Grant (61, "Can You Ever Forgive Me?"), Sam Elliott (74, "A Star Is Born") sowie Sam Rockwell (50, "Vice - Der zweite Mann") nominiert. Und siehe da: Zum zweiten Mal nach "Moonlight" im Jahr 2017 bekam Ali einen Oscar als Nebendarsteller.