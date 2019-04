Urlaubsstimmung im H’ugo’s Beach Club

Acht Wochen dauerte es, bis die 18 Tonnen in Hamburg eingeflogen wurden. Von dort ging es mit vier Lkw Richtung Starnberger See. Jetzt wurde der weiße Puderzucker-Sand angeliefert – und im Beach Club schaut es aus wie Sand am Meer. Ugo zur AZ: "Der Karibik-Strand bringt sofort Urlaubsstimmung. Ich bin echt begeistert. Jetzt kann der Sommer kommen." Wer das abgehoben findet, dem sei gesagt, dass Ugo auch Tiefgang kann. Drei Profi-Taucher hat er acht Tage lang dafür bezahlt, dass sie den See säubern. "Ich will, dass meine Gäste – ob groß oder klein – den Besuch genießen können und nach einer Pizza in den See hüpfen, ohne sich zu verletzen."