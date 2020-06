Und nun wieder eine Überrumplungsaktion der Liga? Eine elektronische Fußfessel? Nein, vielmehr tauchte das Thema Tracing Chip erst am Mittwoch auf, als sich die Liga-Bosse mit dem Hygienebeauftragten Florian Kainzinger an der Spitze noch einmal zu einer letzten Absprache mit dem Gesundheitsamt München trafen. Dort wurde der Fall durchgespielt, was passiert, wenn trotz aller Vorkehrungen einer der beteiligten Spieler oder Betreuer im Hotel positiv getestet wird.