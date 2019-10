Oldenburg als Angstgegner der Bayern

Am Ende siegte der FCBB mit 90:83. "Die letzten zwei Jahre haben wir hier verloren und wollten nicht, dass Oldenburg eine Art Angstgegner wird", berichtete Alex King hinterher über die Geschehnisse in der Bayern-Kabine während der Pause. "Wir waren irgendwie zu schüchtern, zu verhalten und haben dann in der Halbzeit eine deutliche Ansage bekommen. Und das ist auch gut so, wenn man sich in der Kabine richtig gegenseitig anfeuert."