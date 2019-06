Gedanklich versetzte ihn die Schlussphase, in der die Bayern fünf Minuten vor dem Ende mit acht Punkten (56:64) hinten lagen, aber zurück in die vergangene Saison. "Ich hatte so ein bisschen ein Déjà-vu vom letzten Jahr. Es war ein ähnliches Spiel, nur dass damals viel mehr Punkte gefallen sind." Im besagten Auftaktspiel der Finalserie 2018 siegte Alba damals mit 106:95 und klaute sich damit direkt den Heimvorteil. Bayern gewann die Best-of-five-Serie am Ende trotzdem mit 3:2 und damit den Meistertitel.