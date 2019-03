Bayerns Taxler befürchten höhere Konkurrenz

Hintergrund sind die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), der wesentliche Auflagen für neue Fahrdienste wie Uber streichen will. Taxis müssen sich damit auf mehr Konkurrenz einstellen. So soll für eine Reform des Personenbeförderungsgesetzes die sogenannte Rückkehrpflicht für Mietwagenfirmen mit Fahrern abgeschafft werden. Bislang müssen diese nach jeder Fahrt an den Hauptstandort zurückkehren und dürfen - anders als Taxis - nicht auf der Straße auf Kunden warten.