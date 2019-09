Bayerns Krankenhäuser im Umbruch Wie weit wird der Weg zur Klinik?

München - Der Unmut sitzt bei Siegfried Hasenbein noch tief. Im Juli sorgte eine Studie der Bertelsmann-Stiftung für Aufsehen, der zufolge mehr als jedes zweite Krankenhaus obsolet ist – und deshalb geschlossen werden müsse. Ein Ergebnis, das Hasenbein, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG), auf keinen Fall unterschreiben will. "Selbsternannte Experten überbieten sich darin, eine immer noch niedrigere Zahl der angeblich notwendigen Kliniken in die Diskussion zu werfen", so Hasenbein im Münchner Presseclub. Dabei, so sein Credo, bleibe jedoch der Bürger auf der Strecke. Denn für ein versorgungsgerechtes Netz müssten regionalen Einflüsse bedacht werden.