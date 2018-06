Bayerns König Ludwig II. Vor 132 Jahren ertrunken: Gedenken an den "Märchenkönig"

Traditionell beginnt die Feier mit einem Gottesdienst in der Votivkapelle im Schlosspark in Berg am Starnberger See. Danach gibt es kurze Ansprachen, ehe an der Gedenksäule nahe dem Ufer ein Kranz niedergelegt wird. Zu der Feier werden zahlreiche sogenannte Königstreue erwartet. Sie kommen zu dem Gedenken alljährlich in Tracht oder Uniform und mit bunten Fahnen. Veranstalter ist die Vereinigung "Ludwig II. - Deine Treuen".