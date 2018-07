München - Ein Bündnis aus Politikern, Pflegern, Juristen und Ärzten will per Volksbegehren gegen Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern vorgehen. Ziel der von der Linken ins Leben gerufenen Initiative "Stoppt den Pflegenotstand an Bayerns Krankenhäusern" ist, die Anzahl der Krankenschwestern und -pfleger an den Kliniken zu erhöhen. "Die ersten Listen sind schon bestellt", so der Linken-Bundestagsabgeordnete und Mitinitiator Harald Weinberg. Ab nächster Woche sammeln die Beteiligten landesweit Unterschriften, um Einfluss auf politische Vorgaben zu nehmen. Nach Angaben der im Bündnis ebenfalls engagierten Gewerkschaft Verdi fehlen in Bayern rund 12 000 Pflegestellen.