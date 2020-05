München - "Stiller als sonst ist es nicht unbedingt in Münchens Justizvollzugsanstalt, aber spürbar leerer", sagt Felix Walter. Er ist evangelischer Gefängnispfarrer in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim und einer der wenigen, der in den vergangenen Wochen zu den Menschen hinter Gittern durfte – außer den Bediensteten. Denn seit der Pandemie und der Ausrufung des Katastrophenfalls dürfen Häftlinge keine Besuche mehr empfangen. Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel von ihrem Rechtsanwalt – oder dem Pfarrer.