Augsburg - Bei einem Unfall mit einem Kleinwagen und einem Geländewagen in Augsburg sind in der Nacht von Freitag auf Samstag vier Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, bog die 25 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens auf Höhe der Klinkertorstraße ab, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Geländewagen kam. Ein Ehepaar im Alter von 27 Jahren, welches auf der Rückbank des Kleinwagens saß, wurde eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in die Klinik Bobingen eingeliefert. Die Fahrerin und der Beifahrer des Kleinwagens wurden leicht verletzt.