Bad Steben - Während einer Zigarettenpause bei der Suche nach Heuschrecken hat ein 13-Jähriger einen Flächenbrand verursacht. Der Bub warf die glimmende Zigarette auf eine trockene Wiese in Bad Steben (Landkreis Hof), die auf etwa 75 Quadratmetern Feuer fing, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auch eine angrenzende Kläranlage sei bei dem Brand am Dienstagabend in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Kind wurde zu seinen Eltern gebracht.