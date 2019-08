Neuer Wolbergs-Prozeß: 20 Zeugen vorgeladen

Nach dem weitgehenden Freispruch in einem ersten Verfahren wegen Vorteilsnahme hatte das Landgericht kürzlich zwei weitere Anklagen der Staatsanwaltschaft gegen Wolbergs zugelassen. In dem neuen Verfahren sollen alle drei Anklagen miteinander verknüpft werden. "Mit dieser Maßnahme wurde die Möglichkeit geschaffen, einen einheitlichen Prozess über sämtliche dem Landgericht Regensburg noch vorliegenden Anschuldigungen gegen Joachim Wolbergs zu führen, die nicht bereits in das kürzlich verkündete Urteil der Wirtschaftsstrafkammer eingeflossen waren", hieß es.