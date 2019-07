Zahl der Toten an Bayerns Bahnübergängen steigt

München - An Bayerns Bahnübergängen sind im vergangenen Jahr zwölf Menschen gestorben - und damit so viele wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. In den meisten Fällen beachteten andere Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt der Züge an den Gleisquerungen nicht, wie das bayerische Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte. Zum Vergleich: 2009 waren sechs Menschen an Bahnübergängen gestorben. Die Zahl der Unfälle schwankt im Zeitraum 2009 bis 2018 von 41 und 61, die Zahl der Verletzten von 25 bis 83.