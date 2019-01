Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi: Deshalb hakt der Transfer

Chelsea will eine Rückkauf-Klausel

Bayern hingegen will Hudson-Odoi sofort verpflichten. Laut Sky haben sich die Klubs bereits auf eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro geeinigt. "Schauen wir mal", sagte Salihamidzic im Doha-Trainingslager mit einem Schmunzeln zum Wechselzeitpunkt. Womöglich gehen die Münchner nun einen Deal mit den Engländern ein. Denn wie zu hören ist, will sich Chelsea eine Rückkauf-Klausel in den Transfervertrag einbauen lassen. Die soll dann greifen, falls Bayern zu einem späteren Zeitpunkt planen würde, den Spieler an einen anderen Verein weiterzuverkaufen. In diesem Fall könnte Chelsea sein Veto einlegen – oder an einem Transfer finanziell beteiligt werden. Ob Bayern das mitmacht?