Gemünden am Main - Eine ausgebrochene Schafsherde hat in Unterfranken eine Straße blockiert und die Polizei auf Trab gehalten. Ein Mann hatte die Beamten gerufen, weil die rund 50 Tiere auf einer Straße bei Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) standen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Zusammen mit Autofahrern trieben die Polizisten am Mittwochabend die Schafe auf ihre Weide zurück.