Bayreuth - Bei einem folgenschweren Unfall auf der A9 bei Bayreuth sind am Montagmorgen acht Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fuhr ein Lastwagenfahrer in Höhe des Sophienbergs auf ein Wohnmobil auf, in dem sich sieben Menschen befanden. Der 31-jährige Lastwagenfahrer habe einen Bremsvorgang des Wohnmobils zu spät bemerkt.