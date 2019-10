17-jährige Schülerin ist das neue Nürnberger Christkind

Vor der Jury mussten die Bewerberinnen den Prolog zur Eröffnung des Christkindlesmarktes sowie ein Gedicht vortragen und Fragen beantworten. Es hatte zwölf Kandidatinnen gegeben. Die sechs jungen Frauen in der Endrunde hatten die meisten Stimmen von Lesern der Nürnberger Tageszeitungen, in Unterschriftensammlungen und im Internet bekommen. Die Frauen müssen seit längerem in Nürnberg wohnen, zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, größer als 1,60 Meter und schwindelfrei sein.