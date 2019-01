Bayern Einsatzkräfte schaufeln Dächer von Schneelast frei

In der Region Berchtesgaden gibt es laut einem Sprecher des Landkreises Berchtesgadener Land Anfragen zur Räumung von rund 250 Dächern, darunter von Privatleuten und Gewerbetreibenden. Aber auch die Dächer öffentlicher Einrichtungen sollen freigeschaufelt werden. In höheren Lagen liege der Schnee bis zu zwei Meter hoch. 170 bis 250 Kilogramm lasteten auf den Dächern. In der Region sind rund 200 Soldaten der Bundeswehr im Einsatz und nochmal so viele Einsatzkräfte unter anderem der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks.