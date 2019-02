Fall 3: Bargeld aus der Wohnung geholt

Am Dienstag (12. Februar) gegen 20.30 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Münchnerin einen Anruf in ihrer Wohnung in Milbertshofen. Ein falscher Polizeibeamter verwickelte sie in ein längeres Gespräch, in dem er erfuhr, dass die Dame Bargeld in Höhe von 260.000 Euro in ihrer Wohnung aufbewahrte.