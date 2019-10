Waffenfunde immer zuerst telefonisch bei der Polizei melden

Was der Mann nicht wusste: Durch das Mitbringen der Waffe machte er sich nach dem Waffengesetz strafbar, weil er sie in der Öffentlichkeit mit sich geführt hatte. Hierfür besaß er aber nicht den erforderlichen Waffenschein. Die Polizei riet am Montag, sich bei Waffenfunden zunächst telefonisch bei der Polizei oder dem Landratsamt zu erkundigen.