Lindau - Wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung hat es eine Durchsuchung bei der Lindauer Stadtverwaltung gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag auf Anfrage. Steuerfahnder durchsuchten am Dienstag die Räume der Stadtverwaltung. Die Stadt kündigte für den Nachmittag eine Pressemitteilung an.