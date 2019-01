München - Auf die luxuriöse Landung folgt ein unglamouröser Abgang: Die Insassin eines Privatjets ist am Münchner Flughafen festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde die 25-Jährige am Vortag bei der Passkontrolle als verurteilte Schwarzfahrerin entlarvt.