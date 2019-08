Windorf - Die Polizei hat in Niederbayern eine Katzenbaby von der Autobahn gerettet. Die kleine schwarze Katze sei auf dem Mittelstreifen der A3 bei Windorf (Landkreis Passau) gesessen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten konnten das verletzte Tier in Sicherheit bringen.