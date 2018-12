BUND Naturschutz klagt VGH prüft Rückbau des Atomkraftwerks Isar I

München - Vor dem Verwaltungsgerichtshof in München hat am Dienstag die Verhandlung um den Rückbau des Kernkraftwerkes Isar I (KKI 1) in Ohu bei Landshut begonnen. Der Bund Naturschutz (BN) klagt gegen die Genehmigung für die Stilllegung und den Abbau der Anlage, die das Umweltministerium im Januar 2017 erteilt hat. Die Maßnahmen haben bereits begonnen. Der Atommeiler war von 1979 bis März 2011 in Betrieb.