Amberg - Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, sind vier der beschuldigten Männer nach der Prügelattacke in Bamberg weiterhin in Untersuchungshaft.. Einer der Tatverdächtigen ist ausreisepflichtig und darf abgeschoben werden. Sein Asylantrag war vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2017 abgelehnt worden, was das Verwaltungsgericht Regensburg später bestätigte. Der junge Mann ging vor dem Verwaltungsgerichtshof in Berufung, die der VGH am Montag ablehnte. Zuvor hatte die "taz" über den VGH-Entscheid berichtet.