Passau - Ein Dreivierteljahr nach dem gewaltsamen Tod des Schülers Maurice K. in Passau sollen heute die Urteile im Prozess gegen die vier Tatverdächtigen gesprochen werden. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche vor dem Landgericht Haftstrafen zwischen drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten gefordert, in einem Fall zwei Jahre ausgesetzt zur Bewährung.