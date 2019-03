Bayern Unterhaching stoppt Niederlagen-Serie: 1:0 in Würzburg

Würzburg - Die SpVgg Unterhaching hat ihre kleine Krise in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie kam der Ex-Bundesligist am Montag zu einem 1:0 (1:0) bei den Würzburger Kickers und rückte mit nun 38 Punkten auf den sechsten Platz vor. Würzburg liegt mit 36 Zählern auf Platz acht.