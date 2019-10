Lauben - Mit einem beherzten Griff zum Gartenschlauch hat ein Unbekannter im Landkreis Oberallgäu ein Feuer in der Wohnung einer alten Frau gelöscht. Der Mann habe sofort auf die Hilfeschreie der 87-Jährigen reagiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Feuerwehr am Brandort in Lauben eintraf, waren die Flammen schon gelöscht.