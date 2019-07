Deggendorf - Wegen Darm-Bakterien muss das Trinkwasser in mehreren Städten und Gemeinden in Niederbayern abgekocht werden. In einem Brunnen der Gemeinde Moos (Landkreis Deggendorf) seien sogenannte Enterokokken gefunden worden, sagte ein Sprecher vom Landratsamt Deggendorf am Freitag. Betroffen seien 14 Städte und Gemeinden in den Landkreisen Deggendorf, Passau und Dingolfing. Die Warnung gelte bis mindestens Sonntag.