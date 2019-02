AZ: Frau Zinsberger, am Sonntag startet die Bundesliga in die Rückrunde. Sie hatten eine längere Winterpause als die männlichen Kollegen. Haben Sie die Zeit genießen können? War ein Urlaub drin?

MANUELA ZINSBERGER: Ich war hauptsächlich bei meiner Familie in Österreich und habe viel Zeit mit meinen Eltern und meiner Schwester verbracht, weil die unter dem Jahr oft zu kurz kommen. Außer ein paar Städtetrips stand nichts Größeres an. Einfach runterkommen und die Zeit genießen.