München - Die Münchner Eisbachwelle gehört zu den beliebtesten Fotomotiven in der Stadt - zahlreiche Touristen haben am Samstag aber keinen Blick auf die Surfer beim Wellenreiten erhaschen können. Aus Protest gegen die Politik und Verwaltung der Landeshauptstadt bauten die Surfer mehrere Sichtschutzzäune auf und sperrten den Bereich an dem Bach in der Innenstadt für Schaulustige ab.